Дополни предложения с антонимами: 1)Летом дни длинные, а осенью-........ 2)Кокда на небе солнце,день ясный,а когда на небе тучи,день-......... 3)Перед уходом из дома мы надеваем пальто,а когда приходим домой, пальто-......
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Дополни предложения с антонимами: 1)Летом дни длинные, а осенью-........ 2)Кокда на небе солнце,день ясный,а когда на небе тучи,день-......... 3)Перед уходом из дома мы надеваем пальто,а когда приходим домой, пальто-......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) короткие 2) пасмурный/тёмный 3) снимаем
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