Дополни предложения с антонимами: 1)Летом дни длинные, а осенью-........ 2)Кокда на небе солнце,день ясный,а когда на небе тучи,день-......... 3)Перед уходом из дома мы надеваем пальто,а когда приходим домой, пальто-......

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Дополни предложения с антонимами: 1)Летом дни длинные, а осенью-........ 2)Кокда на небе солнце,день ясный,а когда на небе тучи,день-......... 3)Перед уходом из дома мы надеваем пальто,а когда приходим домой, пальто-......

Автор: Гость