Запішыце словазлучэнні па-беларуску: горькая полынь - ..., лёгкая пыль - ..., жирный гусь - ..., неожиданное чудо - ..., сладкое яблоко - ..., красивый жираф - .... .

Беларуская мова
Запішыце словазлучэнні па-беларуску: горькая полынь - ..., лёгкая пыль - ..., жирный гусь - ..., неожиданное чудо - ..., сладкое яблоко - ..., красивый жираф - .... .
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Автор: Гость
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Гость:
Горкі палын, лёгкі пыл, тлустая гусь, нечаканы цуд, салодкі яблык, прыгожая жырафа
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