Дан равнобедренный треугольник CDE с основанием DE .Назовите боковые стороны ,углы при основании, угол противоположный основанию этого треугольника а. Если решите буду очень благодарна.

Алгебра

Дан равнобедренный треугольник CDE с основанием DE .Назовите боковые стороны ,углы при основании, угол противоположный основанию этого треугольника а. Если решите буду очень благодарна.

Автор: Гость