Дан равнобедренный треугольник CDE с основанием DE .Назовите боковые стороны ,углы при основании, угол противоположный основанию этого треугольника а. Если решите буду очень благодарна.

Алгебра
Дан равнобедренный треугольник CDE с основанием DE .Назовите боковые стороны ,углы при основании, угол противоположный основанию этого треугольника а. Если решите буду очень благодарна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боковые стороны - DC,CE углы при основании - угол D и угол E угол противоположный основанию - угол С
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