Вычислить массу и объем, и плотность 12,04*10 в 23 степени молекул газа метана CH4
Биология
Вычислить массу и объем, и плотность 12,04*10 в 23 степени молекул газа метана CH4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса=32 объем=44. 8 л Плотность= масса/объем= 0, 71
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