Придумай и запиши небольшой текст(4-5 предложений)используйте в нём слова звезда и звёзды в разных падежах.озоглавь текст. Укажи в форме ,каких педежей ты употребил это существительное

Русский язык
Придумай и запиши небольшой текст(4-5 предложений)используйте в нём слова звезда и звёзды в разных падежах.озоглавь текст. Укажи в форме ,каких педежей ты употребил это существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Звездное небо" Я могу вечно говорить о звёздах(П.п)Ведь это очень красиво! Звёзд(Р.п) может быть бесконечность.Не забывайте о такой красоте!
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