Подготовьте устную или письменную характеристику портрета Владимира Дубровског??,главного героя романа А.С.Пушкина"Дубровский",используя помещённый выше примерный план. Помогите пожалуйста мне завтра сдавать.
Литература
Подготовьте устную или письменную характеристику портрета Владимира Дубровског??,главного героя романа А.С.Пушкина"Дубровский",используя помещённый выше примерный план. Помогите пожалуйста мне завтра сдавать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образ и характеристика Владимира Дубровского в романе "Дубровский" Пушкина Полное имя героя - Владимир Андреевич Дубровский. Владимир Дубровский - бедный дворянин, сын небогатого помещика Андрея Дубровского: "...даром что он гол как сокол..." "...Бедному дворянину, каков он..." Возраст Владимира Дубровского - около 23 лет: "...следственно, ему не тридцать пять, а около двадцати трех." "...ему от роду двадцать третий год." "От роду 23 года, роста середнего..." О внешности Владимира Дубровского известно следующее: "...роста середнего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой ..." "...заметила смущение на бледном его лице..." "...бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего..." "...Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волоса, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик..." У Дубровского звучный голос и величественный вид: "...Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие..." Мать Владимира Дубровского умирает вскоре после его рождения. Воспитанием Владимира занимается его отец: "...Он лишился матери с малолетства..." "...оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку..." (о стариках Андрее Дубровском и Кириле Троекурове) Владимир Дубровский оканчивает Кадетский корпус (военное училище) в Петербурге: "...Сын Дубровского воспитывался в Петербурге..." "...Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию..." Владимир служит в гвардейском полку (элитном подразделении армии): "...молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге..." Владимир Дубровский - смелый, неробкий мужчина: "...Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит.." Владимир Дубровский - добрый и щедрый человек: "...все любили молодого учителя... за доброту и за щедрость..." Владимир Дубровский - умный, отважный и великодушный человек: "...Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием [...] предводительствовал отважными злодеями..." Владимир Дубровский - гордый человек: "...не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званью, не могу требовать удовлетворения..." Дубровский - совестливый человек: "...Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах..." Владимир Дубровский - расточительный и честолюбивый человек. Живя в Петербурге, он не задумывается о будущем и проигрывает много денег в карты: "...Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем..." Владимир Дубровский хорошо танцует: "...Учитель между всеми отличался, он танцевал более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать..." Дубровский играет на фортепиано: "...часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно..." "...он целые три недели учил ее музыке, да слава богу не взял ничего за уроки..." Владимир Дубровский - хороший охотник: "...за его смелое проворство на охоте..." Владимир Дубровский любит своего отца, хотя почти его не знает: "...Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце..." "...почти не зная отца своего, был привезен в Петербург..." "...он романически* был к нему привязан..." (*романически - сердечно) Когда отец Владимира заболевает, Владимир жертвует своей службой ради старика: "...Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия..." Крестьяне и слуги довольны Владимиром Дубровским как хозяином: "...пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает..." "...а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать..." Когда Троекуров отбирает у Дубровских их имение, Владимир Дубровский становится разбойиком. Он и его крестьяне нападают на богатых помещиков и не трогают бедных людей: "...Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет..." "...грозный разбойник, коего имя наводило ужас на всех окрестных владельцев..." Чтобы отомстить Троекурову, Владимир Дубровский притворяется французом-учителем Дефоржем и поселяется в доме Троекурова: "...Прошло около месяца от его вступления в звание учительское..." "... Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастия..." "...Я не то, что вы предполагаете, – продолжал он, потупя голову, – я не француз Дефорж, я Дубровский..." Живя в доме Троекурова, Владимир Дубровский влюбляется в его дочь, Марию Троекурову: "...Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить…" Дубровский знает Машу с детства, но влюбляется в нее уже во взрослом возрасте."
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