Отанды неге тенейдi?

Қазақ тiлi
Отанды неге тенейдi?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отан үшін отқа түс күймейсің, отан оттан да ыстық
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