Помогите составить план к сказке о царе солтане

Гость: Гость:

1.Свадьба царя и зависть сестёр 2.Отъезд Салтанаи обман Ткачихи,Поварихи,сватьи бабы Бабарихи 3.приключения князя квидона на острове царевны лебеди 4.превращение лебеди в царевну и прибытие Салтанаи в королевство Квидона 5.Встреча царя с женой и торжественный пир