Помогите составить план к сказке о царе солтане

Литература
Помогите составить план к сказке о царе солтане
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Свадьба царя и зависть сестёр 2.Отъезд Салтанаи обман Ткачихи,Поварихи,сватьи бабы Бабарихи 3.приключения князя квидона на острове царевны лебеди 4.превращение лебеди в царевну и прибытие Салтанаи в королевство Квидона 5.Встреча царя с женой и торжественный пир
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