Решите пожалуйста!!!!!срочно!!!!!Надо на завтра!Учебник О.П. Глазова
Українська мова
Решите пожалуйста!!!!!срочно!!!!!Надо на завтра!Учебник О.П. Глазова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дам подсказку про синтаксичний розбір 1. речення складне чи просте 2. окличне чи ні. яке воно розповідне , спонукальне , питальне, 3. поширене або непоширене 4. одно або дво складне 5.чим воно ускладнене
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