Способ передвижения типа круглые черви
Биология
Способ передвижения типа круглые черви
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождевой червь передвигается ползанием. При этом он сначала втягивает передний конец тела и цепляется щетинками, расположенными на брюшной стороне, а затем, сокращая мышцы, подтягивает задний конец тела. Передвигаясь под землей, червь прокладывает себе ходы в почве. При этом он раздвигает заостренным концом тела землю и протискивается между ее частицами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дополни предложения с антонимами: 1)Летом дни длинные, а осенью-........ 2)Кокда на небе солнце,день ясный,а когда на небе тучи,день-......... ...
Математика
В данных выражениях Расставь скобки так чтобы упростить вычисления значения этих выражений Вычисли значение данных выражений 7·2·5=?: 3 умножить на...
Математика
Для ремонта коридора и комнаты купили 25 рулонов обоев . сколько рулонов пойдёт на ??бклеивание стен в комнате если для неё нужно в 4 раза больше о...