Найдите угловой коэффициент k ,если график функции у=kx проходит через точку А(-2;6)
Алгебра
Найдите угловой коэффициент k ,если график функции у=kx проходит через точку А(-2;6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем координаты точки А в уравнение у=kx. x=-2 y = 6 6=k·(-2) k=-3 О т в е т. у=-3х
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Русский язык
Дополни предложения с антонимами: 1)Летом дни длинные, а осенью-........ 2)Кокда на небе солнце,день ясный,а когда на небе тучи,день-......... ...
Математика
В данных выражениях Расставь скобки так чтобы упростить вычисления значения этих выражений Вычисли значение данных выражений 7·2·5=?: 3 умножить на...