Найдите угловой коэффициент k ,если график функции у=kx проходит через точку А(-2;6)

Алгебра
Найдите угловой коэффициент k ,если график функции у=kx проходит через точку А(-2;6)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем координаты точки А в уравнение  у=kx. x=-2     y = 6 6=k·(-2) k=-3 О т в е т. у=-3х
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