Складіть 5 прислів'я про Україну
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Складіть 5 прислів'я про Україну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нема на світі другої України, немає другого Дніпра.Україна одному — до границь його ланів, а другому — від колиски до гробу серед злиднів.Наша слава – Українська держава.Без верби і калини немає України.Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти.На чужій стороні Вітчизна удвічі миліша.Жити – Вітчизні служити.Нема в світі, як своя країна!Людина без Вітчизни, як соловей без пісні.За народ і волю віддамо життя і долю.Без відваги зазнаєш зневаги.За морем тепліше, та вдома миліше.Будь-кому мила своя країна.Що країна то родина.Нове у нас тепер життя – старому не буде вороття.
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