Найдите произведение двух обновлено 7x×12xy

Алгебра
Найдите произведение двух обновлено 7x×12xy
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х(7 умножить на12у)=0 х=0 84у=0 у=84 х=0
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