Перевести с русского на французский время : 12.30,14.15,15.45,11.10,10.45,11.15,15.05, помогите дам 50 баллов помогите прошу нужно прямо сейчас

Французский язык
Перевести с русского на французский время : 12.30,14.15,15.45,11.10,10.45,11.15,15.05, помогите дам 50 баллов помогите прошу нужно прямо сейчас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Douze heures et demie 12-30. quatorze heures quinze minutes 14-15. quinze heures quarante-cinq minutes 15-45. onze h. dix min.11-10. dix h. quarante-cinq min.10-45. onze h. quinze min 11-15. quinze h. cinq min. 11-05
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