Перевести с русского на французский время : 12.30,14.15,15.45,11.10,10.45,11.15,15.05, помогите дам 50 баллов помогите прошу нужно прямо сейчас

Французский язык

Перевести с русского на французский время : 12.30,14.15,15.45,11.10,10.45,11.15,15.05, помогите дам 50 баллов помогите прошу нужно прямо сейчас

Автор: Гость