Перевести с русского на французский время : 12.30,14.15,15.45,11.10,10.45,11.15,15.05, помогите дам 50 баллов помогите прошу нужно прямо сейчас
Французский язык
Перевести с русского на французский время : 12.30,14.15,15.45,11.10,10.45,11.15,15.05, помогите дам 50 баллов помогите прошу нужно прямо сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Douze heures et demie 12-30. quatorze heures quinze minutes 14-15. quinze heures quarante-cinq minutes 15-45. onze h. dix min.11-10. dix h. quarante-cinq min.10-45. onze h. quinze min 11-15. quinze h. cinq min. 11-05
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Окружающий мир
Химия
Найти массу 3 моль сульфата натрия, хлорида бария, гидрооксида алюминия, нитрата м??гния, сульфата алюминия. Заранее спасибо :)))))
Математика