5 класс 106 упражнение 46 бет тусинбеген едик

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5 класс 106 упражнение 46 бет тусинбеген едик
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Наступила осень золотая небо стало серое тучи стали хмурые сейчас туман густой земля стала мокрой трава сейчас сухая листья стали жёлтые
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