Помогите решить задачу. Величественный храм Артемиды в городе Эфесебыл гордостью греков.Его длинна была 110 м,а ширина-в 2 раза меньше.Каковы площадь и периметр этого чуда света?
Математика
Помогите решить задачу. Величественный храм Артемиды в городе Эфесебыл гордостью греков.Его длинна была 110 м,а ширина-в 2 раза меньше.Каковы площадь и периметр этого чуда света?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр 330 м, площадь 6050 кв. м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
У Кости N открыток у Игоря на 8 открыток меньше чем у Кости А у Наташи на 15 открыток ??ольше чем в гостях у Наташи Сколько стоит скажи открыток Ск...
Биология
Математика