Помогите решить задачу. Величественный храм Артемиды в городе Эфесебыл гордостью греков.Его длинна была 110 м,а ширина-в 2 раза меньше.Каковы площадь и периметр этого чуда света?

Математика

Помогите решить задачу. Величественный храм Артемиды в городе Эфесебыл гордостью греков.Его длинна была 110 м,а ширина-в 2 раза меньше.Каковы площадь и периметр этого чуда света?

Автор: Гость