Помогите решить задачу. Величественный храм Артемиды в городе Эфесебыл гордостью греков.Его длинна была 110 м,а ширина-в 2 раза меньше.Каковы площадь и периметр этого чуда света?

Математика
Помогите решить задачу. Величественный храм Артемиды в городе Эфесебыл гордостью греков.Его длинна была 110 м,а ширина-в 2 раза меньше.Каковы площадь и периметр этого чуда света?
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Гость:
Периметр 330 м, площадь 6050 кв. м
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