Укажи слова какой группы являются родственные

Русский язык
Укажи слова какой группы являются родственные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старенький, старость, престарелый
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