Напешите сочинение на тему музей Казахстана. Заранее спасибо
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Напешите сочинение на тему музей Казахстана. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центральный Государственный музей Республики Казахстан – один из крупнейших музеев Центральной Азии. Начало созданию его коллекций было положено в 30-х гг. ХIХ столетия в г. Оренбурге, где при военном училище Неплюева был организован “Музеум Оренбургского края”. В последующие годы в фонды музея влились коллекции музеев Семиреченской области, казачьего войска и республиканского антирелигиозного комитета. С 1931 г. музей располагался в здании бывшего Кафедрального собора, построенного в 1904-1907 гг. по проекту известного верненского архитектора А.П.Зенкова. Современное здание музея было построено в 1985 г. по проекту архитекторов Ю.Ратушного, З.Мустафиной и Б.Рзагалиева. На сегодняшний день собрание Центрального Государственного музея РК насчитывает около трехсот тысяч памятников материальной и духовной культуры, функционируют семь основных экспозиционных залов.
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