Какая основная мысль у "Барышни крестьянки"?
Литература
Какая основная мысль у "Барышни крестьянки"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы крестианки стремились быть как барышни а барышни не думали что они бедные
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