Трансформатор повышает напряжение с 36 до 220 В. Каково должно быть число витков в первичной катушке,если во вторичной 3000 витков?
Физика
Трансформатор повышает напряжение с 36 до 220 В. Каково должно быть число витков в первичной катушке,если во вторичной 3000 витков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N1/n2=U1/U2 n1=n2*U1/U2=3000*36/220=491
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