Трансформатор повышает напряжение с 36 до 220 В. Каково должно быть число витков в первичной катушке,если во вторичной 3000 витков?

Физика

Трансформатор повышает напряжение с 36 до 220 В. Каково должно быть число витков в первичной катушке,если во вторичной 3000 витков?

Автор: Гость