Г.Х.Андерсен. "Ромашка". Придумать вопросы к сказке.

Литература
Г.Х.Андерсен. "Ромашка". Придумать вопросы к сказке.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Где росла ромашка? 2.  У кого училась ромашка? 3. Какой цветок поцеловал жаворонок? 4.  Какой участи избежала ромашка благодаря тому, что росла в высокой траве? 5.  Как ромашка попала в клетку к жаворонку? 6.  От чего умер жаворонок? 7.  Кто пытался утешить бедную птичку перед смертью? 8.  Что мальчишки сделали с погибшей птицей? 9.  Что мальчишки сделали с ромашкой? 10.  Кто больше всего любил бедную птичку?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст и укажи верные утверждения. ЗВОНКИМИ, ЧИСТЫМИ ГОЛОСАМИ ПОЮТ ЗЯБЛИКИ, СОЛОВЬИ, ПЕВЧИЕ ДРОЗДЫ. СКРИПЯТ ЖУКИ И КУЗНЕЧИКИ. БАРАБАНЯТ ДЯТ...
Ответить
Музыка
Готовите полотенца в бумаги
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста 8 класса
Ответить
Информатика
Продолжите последовательность. Цифры вводите через запятую 2, 2, 4, 8, 32, ?, ?
Ответить
Алгебра
Как это решить? Задание по алгебре
Ответить