Г.Х.Андерсен. "Ромашка". Придумать вопросы к сказке.
Литература
Г.Х.Андерсен. "Ромашка". Придумать вопросы к сказке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Где росла ромашка? 2. У кого училась ромашка? 3. Какой цветок поцеловал жаворонок? 4. Какой участи избежала ромашка благодаря тому, что росла в высокой траве? 5. Как ромашка попала в клетку к жаворонку? 6. От чего умер жаворонок? 7. Кто пытался утешить бедную птичку перед смертью? 8. Что мальчишки сделали с погибшей птицей? 9. Что мальчишки сделали с ромашкой? 10. Кто больше всего любил бедную птичку?
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