Как это решить? Задание по алгебре
Алгебра
Как это решить? Задание по алгебре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одночлен стандартного вида может содержать в своей записи только одно число и неповторяющиеся переменные или их степени. Нужно выполнить группировку числовых множителей, а также одинаковых переменных и их степеней и вычислить произведение чисел и переменных с применением свойства степеней с одинаковыми основаниями.
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