1. Найдите числовое значение выражения: 4/х^2+4х+4:(х^2+12/х^2-4 - х+2/х-2 при b=-1
Математика
1. Найдите числовое значение выражения: 4/х^2+4х+4:(х^2+12/х^2-4 - х+2/х-2 при b=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И таак сначало скачай приложение из ап стора или плей маркета я скачала из ап стор и так там есть приложение photomath и вот реально все делает
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