Запишите слова в два столбика. С...язвил,солов...и,с...ежился,ненаст...е,ател...е,из...ян,течен...е,раз...единить,в...юн,пред...явить,грозд...я,чут...е,бур...ян,вз...ерошить,раз...яснил,свин...я,об...ем,с...ехал,в...езд,с...ем.

Русский язык
Запишите слова в два столбика. С...язвил,солов...и,с...ежился,ненаст...е,ател...е,из...ян,течен...е,раз...единить,в...юн,пред...явить,грозд...я,чут...е,бур...ян,вз...ерошить,раз...яснил,свин...я,об...ем,с...ехал,в...езд,с...ем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбик: Съязвил Съежился Изъян Разъединить Предъявить Взъерошить Разъяснил Объем Съехал Въезд Съем 2 столбик: Соловьи Ненастье Ателье Течение Вьюн Гроздья Чутьё Бурьян Свинья
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