Изобрази графичнские числа 154 222 306

Математика
Изобрази графичнские числа 154 222 306
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот в виде суммы разрядных слагаемых 154=100+50+4 222=200+20+2 306=300+6 410=400+10
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