Докажите справедливость равенства,помогите пожалуйста!

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93/ 1) в числителе 3(8+3√5)-3(8-3√5)·19√5 в знаменателе 64-9·5,далее вся дробь равна = 90 в числителе (24+9√5-24+9√5)·19√5 в знаменат. 19, далее вся дробь равна = 90 в числителе 18·5·19√5 в знаменателе 19√5 вся дробь равна = 90 остаётся 18·5=90 верно! доказано 2) в числителе (5(11-4√6)-5(11+4√6)) в знамен 121 -16·6 всю эту дробь : 8/5√6= -6 далее в числит 55-20√6-55-20√6 в знам 25 всю эту дробь : 8/5√6= -6 далее в числ -40·√6 всю эту дробь · 5√6/8 = -6 далее в знамен 25 получилась дробь -40√6·5√6 / 25·8= -6 -6=-6 верно! доказано