Докажите справедливость равенства,помогите пожалуйста!

Алгебра
Докажите справедливость равенства,помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
93/ 1) в числителе 3(8+3√5)-3(8-3√5)·19√5 в знаменателе   64-9·5,далее                           вся дробь равна = 90 в числителе (24+9√5-24+9√5)·19√5 в знаменат.  19, далее                                      вся дробь равна = 90 в числителе 18·5·19√5 в знаменателе 19√5                                         вся дробь равна = 90 остаётся     18·5=90    верно! доказано 2) в числителе (5(11-4√6)-5(11+4√6))   в знамен    121 -16·6                                всю эту дробь : 8/5√6= -6 далее в числит  55-20√6-55-20√6 в знам      25                                           всю эту дробь : 8/5√6= -6 далее в числ      -40·√6                               всю эту дробь · 5√6/8 = -6 далее в знамен     25  получилась дробь   -40√6·5√6  /   25·8= -6                                  -6=-6 верно! доказано
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