Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
= 30 7x+43.4=0 3(0.8x+1.7)-3.1=2.6
Алгебра
= 30 7x+43.4=0 3(0.8x+1.7)-3.1=2.6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5x=180 x=36 7x=-43.4 x=-6.2 2.4x+5.1-3.1=2.6 2.4x=-1.2 x=-0.5
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Изложение в жизни каждого человека есть некий уровень
Ответить
Математика
Масса яйца страуса 2 кг. Сколько кг составляет масса 9 яиц страуса?
Ответить
Алгебра
Log6 (x+2)+log6 (x-3)=1
Ответить
Математика
Найдите значение выражения 4)(123+375)*24:+(212-129)
Ответить
Физика
Из какого металла изготовлена вулкан подшипника если ее масса 3,9 кг а обЪем 500см3
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск