Изложение в жизни каждого человека есть некий уровень

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В жизни каждого человека есть некий «нулевой» уровень счастья, от которого он ведёт отсчёт, как ведут отсчёт высоты от уровня моря. И задача людей – постоянно повышать уровень счастья относительно «нуля». Это касается не только личного счастья, но и, прежде всего, счастья окружающих. Способы могут быть различными, но для каждого доступно что-то своё. Большинству из нас не по силам решение государственных вопросов, которое могло бы заметно повысить уровень счастья многих людей. Но хотя бы в пределах своей семьи, своего рабочего окружения, своих друзей и знакомых можно увеличивать уровень счастья. Ведь у каждого есть возможность повышать созидательное начало в жизни. Жизнь – прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек должен стать художником, балериной или учёным. Можно творить просто атмосферу добра и счастья вокруг себя. Ведь общаясь с людьми, каждый может принести с собой атмосферу подозрительности, тягостного молчания, а может сразу внести радость и свет. И это тоже творчество.