Из какого металла изготовлена вулкан подшипника если ее масса 3,9 кг а обЪем 500см3
Физика
Из какого металла изготовлена вулкан подшипника если ее масса 3,9 кг а обЪем 500см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=M/V Где m-масса V - объем в СИ =0.0005м в кубе Результат P= 7800 кг/м в кубе Ответ: Из Железо
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