Упростите , если возможно , Выражение : д) 9с+4с-6с = ( Столбиком ) е) 5+12n-2n= ( Столбиком ) За Ранее "Спасибо"

Математика
Упростите , если возможно , Выражение : д) 9с+4с-6с = ( Столбиком ) е) 5+12n-2n= ( Столбиком ) За Ранее "Спасибо"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачем здесь столбиком ? Просто устный счёт. Производим подсчёт отдельно числовых и буквенных выражений: д) 9с + 4с - 6с = 13с - 6с = 7с е) 5 + 12п - 2п = 5 + (12п - 2п) = 5 + 10п
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите слова в два столбика. С...язвил,солов...и,с...ежился,ненаст...е,ател...е,из...ян,течен...е,раз...единить,в...юн,пред...явить,грозд...я,чут...
Ответить
Другие предметы
Скорость катера x км/ч,скорость реки 3 км/ч.Чему равна скорость катера по течению?Против течения?
Ответить
Литература
Как быстро очень быстро выучить стихотворение?
Ответить
История
Как изменилось политическое устройство Нидерландов после освобождения от испанского владычества?
Ответить
Математика
Составь взаимосвязанныв примеры на сложение и вычитание 9+3=
Ответить