Упростите , если возможно , Выражение : д) 9с+4с-6с = ( Столбиком ) е) 5+12n-2n= ( Столбиком ) За Ранее "Спасибо"
Математика
Упростите , если возможно , Выражение : д) 9с+4с-6с = ( Столбиком ) е) 5+12n-2n= ( Столбиком ) За Ранее "Спасибо"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачем здесь столбиком ? Просто устный счёт. Производим подсчёт отдельно числовых и буквенных выражений: д) 9с + 4с - 6с = 13с - 6с = 7с е) 5 + 12п - 2п = 5 + (12п - 2п) = 5 + 10п
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