Продолжите последовательность. Цифры вводите через запятую 2, 2, 4, 8, 32, ?, ?

Гость: Гость:

Каждое последующее число в данном ряду умножается на предыдущее. 2*2=4, 4*2=8, 8*4=32, 32*8=256, 256*32=8192. Соответственно, у нас получается вот такой ряд: 2, 2, 4, 8, 32, 256, 8192.