Прочитай текст и укажи верные утверждения. ЗВОНКИМИ, ЧИСТЫМИ ГОЛОСАМИ ПОЮТ ЗЯБЛИКИ, СОЛОВЬИ, ПЕВЧИЕ ДРОЗДЫ. СКРИПЯТ ЖУКИ И КУЗНЕЧИКИ. БАРАБАНЯТ ДЯТЛЫ. СВИСТЯТ ФЛЕЙТОЙ ИВОЛГИ. ЛАЮТ ЛИСИЦЫ И БЕЛЫЕ КУРОПАТКИ. ВОЕТ ВОЛК. УХАЕТ ФИЛИ...

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Прочитай текст и укажи верные утверждения. ЗВОНКИМИ, ЧИСТЫМИ ГОЛОСАМИ ПОЮТ ЗЯБЛИКИ, СОЛОВЬИ, ПЕВЧИЕ ДРОЗДЫ. СКРИПЯТ ЖУКИ И КУЗНЕЧИКИ. БАРАБАНЯТ ДЯТЛЫ. СВИСТЯТ ФЛЕЙТОЙ ИВОЛГИ. ЛАЮТ ЛИСИЦЫ И БЕЛЫЕ КУРОПАТКИ. ВОЕТ ВОЛК. УХАЕТ ФИЛИН. ЖУЖЖАТ ШМЕЛИ И ПЧЕЛЫ. ВСЕ ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЮТ И ИГРАЮТ, КТО НА ЧЁМ И КАК УМЕЕТ. (ПО В. БИАНКИ) 1)дятлы стучат по деревьям, словно на барабанах играют. (2)зяблики и соловьи - это певчие птицы. (3)иволги скрипят скрипочкой (4)свистят шмели и пчелы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)дятлы стучат по деревьям, словно на барабанах играют.  (2)зяблики и соловьи - это певчие птицы.
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