Ребра,грудину относят к костям А)-губчатыми Б)-трубчатым В)-плоским Наиболее крупные кости лицевого отдела черепа А-височные и затылочные Б-скуловые и челюстные В-теменные и височные Г-лобная и затылочные Какую из ф...
Биология
Ребра,грудину относят к костям А)-губчатыми Б)-трубчатым В)-плоским Наиболее крупные кости лицевого отдела черепа А-височные и затылочные Б-скуловые и челюстные В-теменные и височные Г-лобная и затылочные Какую из функций не выполняет костная ткань А-соединительную Б-транспортную В-защитную
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Гость:
1)а 2)б 3)б надеюсь что все правильно
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