На тело массой 650г действует сила 5н какое ускорение получит тело?
Физика
На тело массой 650г действует сила 5н какое ускорение получит тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ддано m=0.65 кг F=5 H a-? a=F/m a=5/0.65≈7.7 м/с²
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