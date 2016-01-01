5 класс биология доклад молочнокислые бактерии 5 октября 2016 года

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Молочнокислые бактерии — группа микроаэрофильных грамположительных микроорганизмов, сбраживающих углероды с образованием молочной кислоты как одного из основных продуктов. Молочнокислое брожение стало известно людям на заре развития цивилизации. С тех пор им пользуются в домашних условиях и в пищевой промышленности для переработки и сохранения еды и напитков. В природе молочнокислые бактерии встречаются на поверхности растений(например, на листьях, фруктах, овощах,зёрнах), в молоке, наружных и внутренних эпителиальных покровах человека,животных, птиц, рыб. Таким образом, помимо своей роли в производстве пищи и кормов, молочнокислые бактерии играют важную роль в живой природе,сельском хозяйстве и нормальной жизнедеятельности человека.