5 КЛАСС ТЕМА УРОКА ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА ДАНЫ 8 ОДИНАКОВЫХ КВАДРАТОВ ПО 2 САНТИМ??ТРА ЧЕМУ РОВНА ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО КВАДРАТА ?
Математика
5 КЛАСС ТЕМА УРОКА ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА ДАНЫ 8 ОДИНАКОВЫХ КВАДРАТОВ ПО 2 САНТИМ??ТРА ЧЕМУ РОВНА ПЛОЩАДЬ КАЖДОГО КВАДРАТА ?
Ответ(ы):
Гость:
Площадь S=2×2=4см у всех
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