Две машины движутся с одинаковой скоростью .Время,за которое 1 машина проехала 195 км,на 2 ч меньше времени,за которое вторая машина проехала 325км.За сколько часов проехала 3 машина 325км? условие как,мне нужна таблица,плииз!!!

Математика

Две машины движутся с одинаковой скоростью .Время,за которое 1 машина проехала 195 км,на 2 ч меньше времени,за которое вторая машина проехала 325км.За сколько часов проехала 3 машина 325км? условие как,мне нужна таблица,плииз!!!

Автор: Гость