Две машины движутся с одинаковой скоростью .Время,за которое 1 машина проехала 195 км,на 2 ч меньше времени,за которое вторая машина проехала 325км.За сколько часов проехала 3 машина 325км? условие как,мне нужна таблица,плииз!!!

Математика
Две машины движутся с одинаковой скоростью .Время,за которое 1 машина проехала 195 км,на 2 ч меньше времени,за которое вторая машина проехала 325км.За сколько часов проехала 3 машина 325км? условие как,мне нужна таблица,плииз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
325-195=130130:2=65 км/ч скорость машин325:65=5Ответ: 5 часам

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