5 личных качеств военного и для чего они нужны. 5 физических качеств военного и для чего они нужны. Помогите пожалуйста.

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Lora34 хорошист Выносливость- способность человека приуспеть в спорте, заставляет человека добивать своих целей во всем и дт. Проще говоря способность человека достигать своих целей. Гибкость-способность человека выполнять что либо с большой амплитудой. Сущест. 3 вида: динамическая, статически активная, статически пассивная. Бывают разные уровни гибкости:возраст человека, пол, физиологические( например температура тела) Координация-Способность человека производить сложные движения. Проще: с помощью этого любой может зафиксировать свои органы в определенной позе при выполнение например акробатического движения. Ловкость- тоже можно описать своим языком: умение человека выйти из любой ситуации и при этом остаться не замеченным например( при сдаче экзамены, самостоятельную работу списал у товарища). Мышечная сила- это уже способность человека выполнять трудный силовые действия (поднять штангу) при этом человек сам управляет своей силой. Важное значение имеют также личностные качества:• самостоятельность, • ответственность, • способность принимать решение в условиях жесткого дефицита времени, • эмоционально-волевая устойчивость, • готовность к самопожертвованию во имя защиты Отечества .