5 мячиков и 3 куклы стоят столько же, сколько 4 таких же мячика и 4 таких же куклы. Что дороже мячик или кукла?
Математика
5 мячиков и 3 куклы стоят столько же, сколько 4 таких же мячика и 4 таких же куклы. Что дороже мячик или кукла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стоят одинаково, так как 8 в первом случае и 8 во втором случае, а цена изменилась
Гость:
5х+3у=4х+4у 5х-4х=4у-3у х=у
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В каких трех произведениях М.Лермонтова встречаются строки: «Ты слушать исповедь мою Сюда пришел, благодарю»
Қазақ тiлi
Математика
Задача: часы со стрелками отстают на 1 мин. в сутки. Сейчас они показывают точное время. В следующий раз они покажут точное время примерно через ск...
Литература