5 мячиков и 3 куклы стоят столько же, сколько 4 таких же мячика и 4 таких же куклы. Что дороже мячик или кукла?

Математика

5 мячиков и 3 куклы стоят столько же, сколько 4 таких же мячика и 4 таких же куклы. Что дороже мячик или кукла?

Автор: Гость