5 мячиков и 3 куклы стоят столько же, сколько 4 таких же мячика и 4 таких же куклы. Что дороже мячик или кукла?

Математика
5 мячиков и 3 куклы стоят столько же, сколько 4 таких же мячика и 4 таких же куклы. Что дороже мячик или кукла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
стоят одинаково, так как 8 в первом случае и 8 во втором случае, а цена изменилась
Гость:
5х+3у=4х+4у 5х-4х=4у-3у х=у
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