5 пословиц или поговорок про ться и тся

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5 пословиц или поговорок про ться и тся
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Автор: Гость
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Гость:
Любишь на саночках кататься,люби и саночки возитьНитка в тонком месте рвется.Взрослая девушка жениха не боитсяТот ни ошибается,кто ничего не делаетОткрытый рот голодным не останетсяПоспешая,не торописьЗолото в земле не портитсяЗаря занимается без пения петухаВыпущенная стрела не возвратитсяМилые - бранятся,только тешатся

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