5 пословиц или поговорок про ться и тся

Гость: Гость:

Любишь на саночках кататься,люби и саночки возитьНитка в тонком месте рвется.Взрослая девушка жениха не боитсяТот ни ошибается,кто ничего не делаетОткрытый рот голодным не останетсяПоспешая,не торописьЗолото в земле не портитсяЗаря занимается без пения петухаВыпущенная стрела не возвратитсяМилые - бранятся,только тешатся