РЕБЯТА, СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! 7 класс. Задания легкие, но я туплю жестко (нужно сделат?? #4, 5)

Алгебра

РЕБЯТА, СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! 7 класс. Задания легкие, но я туплю жестко (нужно сделат?? #4, 5)

Автор: Гость