РЕБЯТА, СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! 7 класс. Задания легкие, но я туплю жестко (нужно сделат?? #4, 5)
Алгебра
РЕБЯТА, СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! 7 класс. Задания легкие, но я туплю жестко (нужно сделат?? #4, 5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. 1) да 2) нет 5. не видно задания
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