РЕБЯТА, СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! 7 класс. Задания легкие, но я туплю жестко (нужно сделат?? #4, 5)

Алгебра
РЕБЯТА, СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!! 7 класс. Задания легкие, но я туплю жестко (нужно сделат?? #4, 5)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. 1) да 2) нет 5. не видно задания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике ABC угол C=90 градусов, угол B=60 градусов. Сторона AB=10 см. Найти BC
Ответить
Русский язык
Любые примеры глагола в инфинитиве в единственном числе 3-лица
Ответить
Алгебра
Концы оттрезка AB лкжат по разные стороны от прямой L расстояние AH от точки A до прямой L равно 12см. Расстояние BQ от точки B до прямой L равно...
Ответить
Математика
В окружности с центром О отрезки АС и ВД - диаметры. Угол АОД равен 50°. Найдите угол АСВ. Ответ дайте в градусах.
Ответить
Математика
Катер прошёл расстояние 144 км за 6 часов.Теплоход прошёл это же расстояние за 8 часов.Какое судно с какой скоростью двигалось?
Ответить