В треугольнике ABC угол C=90 градусов, угол B=60 градусов. Сторона AB=10 см. Найти BC

Гость: Гость:

1) тк сумма углов в треугольнике равна 180°, можем найти третий угол ∠A=180-(∠C+∠B)=180-150=30° 2)По свойству прямоугольного треугольника, сторона, лежащая против угла 30° равна половине гипотенузы, значит сторона CB=1/2 * 10=5см