Очень срочно!!!!Буду благодарна!!!!

Русский язык
Очень срочно!!!!Буду благодарна!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закопать, выкопать, подкопать, раскопать Потереть, подтереть, стереть Закинуть, выкинуть, подкинуть, скинуть
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