Определить род глаголов прошедшего времени .бегал,прыгал,пел,грустил,спорил,драл??я,бил,ползал бросал,писал.ПОЖАЛУЙСТА
Русский язык
Определить род глаголов прошедшего времени .бегал,прыгал,пел,грустил,спорил,драл??я,бил,ползал бросал,писал.ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегал-мужской род,прыгал-мужской род, и все остальные глаголы относятся к мужскому роду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Математика
Даны числа: 14, 26, 5, 12, 16, 3, 82, 15, 19, 7, 28,8, 31, 0, 38. Выбирая пары чисел, составить выражения, значения которых равны : 19, 21, 10, 40, 4.
Химия