Определить род глаголов прошедшего времени .бегал,прыгал,пел,грустил,спорил,драл??я,бил,ползал бросал,писал.ПОЖАЛУЙСТА

Русский язык
Определить род глаголов прошедшего времени .бегал,прыгал,пел,грустил,спорил,драл??я,бил,ползал бросал,писал.ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегал-мужской род,прыгал-мужской род, и все остальные глаголы относятся к мужскому роду.
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