Даю 15 баллов! Помогите пожалуйста! Мне нужно всё с объяснением! Задание внизу в приложении.

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Найдем зависимость изменения скорости реакции от изменения температуры на основе "правила Вант-Гоффа", которое математически выражается следующим уравнением: υ 2/υ1 = γ ^ -(T2 - T1)/10 = 3^-(75-65)/10 = в 3 раза уменьшится т.е. при понижении температуры от 75 до 65 скорость реакции уменьшится в 3 раза, значит время увеличится: 15 * 3 = 45 сек