2 пешехода, между которыми было 8 км, движутся в противоположном направлении. Скорость первого пешехода 3 км \ час, скорость второго 5 км \ час. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?

Математика

2 пешехода, между которыми было 8 км, движутся в противоположном направлении. Скорость первого пешехода 3 км \ час, скорость второго 5 км \ час. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?

Автор: Гость