2 пешехода, между которыми было 8 км, движутся в противоположном направлении. Скорость первого пешехода 3 км \ час, скорость второго 5 км \ час. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?
Математика
2 пешехода, между которыми было 8 км, движутся в противоположном направлении. Скорость первого пешехода 3 км \ час, скорость второго 5 км \ час. Какое расстояние будет между ними через 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 км/час+5 км/час=8 км/час (скорость удаления друг от друга) 8 км/час*4 час=32 км (пройдут за 4 часа) (S=Vt) 32 км+8 км=40 км Ответ: через 4 часа между ними будет 40 км
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