Почему пётр отправился в поездку инкогнито и в низком завоевании ?
История
Почему пётр отправился в поездку инкогнито и в низком завоевании ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что он не хотел, чтобы перед ним показывали всю важность и величие. Без чина он мог увидеть картину реальными глазами.
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