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Пропанол + купрум о?
Химия
Пропанол + купрум о?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3CH2CH2OH+CuO=CH3CH2COH + Cu + H2O
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