Спростые предлодения в составе сложного
Русский язык
Спростые предлодения в составе сложного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сло́жное предложе́ние — предложение, имеющее две или более грамматических основ и представляющее собой смысловое единство, оформленное интонационно. Выделяют 3 вида сложных предложений: сложносочинённое предложение, сложноподчинённое предложение, бессоюзное сложное предложение к примеру (- =,-=.). Например: Впереди нас круто спускался коричневый, глинистый берег, а за нашими спинами темнела широкая гора.
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