В коробке лежит 78 шаров, из которых 1/6 синие шар, а остальные белые . Сколько в коробке белых шаров? ПЛИЗ

Математика
В коробке лежит 78 шаров, из которых 1/6 синие шар, а остальные белые . Сколько в коробке белых шаров? ПЛИЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78:6=13 синие шары 78-13=65 белых шаров Ответ:65 белых шаров
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