В коробке лежит 78 шаров, из которых 1/6 синие шар, а остальные белые . Сколько в коробке белых шаров? ПЛИЗ

Математика

В коробке лежит 78 шаров, из которых 1/6 синие шар, а остальные белые . Сколько в коробке белых шаров? ПЛИЗ

Автор: Гость